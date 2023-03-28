الرئيس الفلبيني: سنقطع الاتصال مع المحكمة الجنائية الدولية

قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، إن بلاده ستقطع الاتصال مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن رفضت طلب الحكومة الفلبينية بتعليق التحقيق بشأن الحرب التي شنها الرئيس السابق، رودريجو دوتيرتي، على المخدرات.

وقال ماركوس في بيان تم بثه على شاشات التلفزيون اليوم الثلاثاء، ونقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء: "ينهي هذا مشاركتنا مع المحكمة الجنائية الدولية.. إننا ننفصل عن أي اتصال أو تواصل في هذه المرحلة".

وكانت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أعادت في وقت سابق من العام الجاري، فتح تحقيقها بشأن الجرائم المزعومة ضد الإنسانية، والتي ارتكبت في إطار الحرب التي شنها دوتيرتي على المخدرات.

جدير بالذكر أن الحملة التي تم خلالها فرض إجراءات صارمة ضد المخدرات، أسفرت عن مقتل أكثر من 6000 شخص، وذلك بناء على ما ورد في بيانات حكومية. إلا أن جماعات حقوق الإنسان تقدر عدد القتلى -ومعظمهم من الفقراء- بأعلى من ذلك.

كما انتقد ماركوس اليوم الثلاثاء المحكمة الدولية، بسبب "تدخلها وهجومها" على سيادة الدولة.