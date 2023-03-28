تواجه بنوك فرنسية كبرى ومنها سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا غرامات جماعية تصل إلى أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) في إطار تحقيقات تجريها السلطات الفرنسية للاشتباه في تورط البنوك في عمليات تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطة توزيعات الأرباح.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء ،عن بيان لمكتب الإدعاء الفرنسي القول، إن التحقيقات تشمل أيضا بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني وناتيكسيس السويدي، وإكسين التابع لمجموعة بي.إن.بي باريبا.



وقال الادعاء إن الغرامات تشمل عقوبات مالية ورد فوائد غير مستحقة، مضيفا أن التحقيقات ترتبط بعمليات المداهمة التي بدأت في ديسمبر 2021.



وتتعلق الاتهامات باستراتيجية التوزيعات النقدية المعروفة باسم "كام – كام" حيث ينقل المساهمون ملكية أسهمهم لفترة قصيرة إلى مستثمرين مقيمين خارج فرنسا لتجنب سداد الضرائب المستحقة على أرباح الأسهم.



ويمتلك هؤلاء المستثمرون الأسهم أثناء فترة صرف التوزيعات النقدية حيث لا يتم سداد ضرائب عنها أو استرداد الضرائب المسددة عنها.



وبعد ذلك يعيدون الأسهم إلى المالك الأصلي على أن يتم تقسيم الأموال التي لم يتم دفعها للضرائب بين مختلف الأطراف المشاركة في العملية.



وفي حين رفض ممثلو بي.إن.بي وإتش.إس.بي.سي وناتيكسيس الرد على طلب التعليق على هذه الأنباء أكد متحدث باسم سوسيتيه جنرال وجود هذه التحقيقات مع البنك.