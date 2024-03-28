تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك استعداداً لفيوتشر

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية في مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالنادي قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات إطالات وقفز من فوق الحواجز ، بجانب فقرات بدنية وتدريبات بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.