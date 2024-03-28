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ريال مدريد يقرر تمديد عقد ثنائي الفريق

زيـاد الميرغني
نشر في: الخميس 28 مارس 2024 - 10:25 ص | آخر تحديث: الخميس 28 مارس 2024 - 10:25 ص

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، قرر تمديد عقد ثنائي الفريق، لمدة موسم آخر.

ووفقًا لـ صحيفة «آس» الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر تمديد عقد الثنائي لوكاس فاسكيز وناتشو لمدة موسم آخر حتى 2025.

وتابعت الصحيفة أن تمديد عقد ناتشو مهمًا بسبب الإصابات التي ضربت الفريق مثل إيدير ميليتاو ودافيد ألابا، وهو ما جعله يشارك بشكل أساسي في الفترة الماضية.

وأيضًا لوكاس فاسكيز الذي بدأ المشاركة كأساسي في المباريات بسبب إصابات داني كارفاخال.

وشارك فاسكيز أيضًا في 26 مباراة، بهدف واحد و5 تمريرات حاسمة، وكان هدفه في مواجهة ديبورتيفو ألافيس حاسمًا، وأعطى من خلاله ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري.

وكشف الصحفي الموثوق «فابرزيو رومانو» لدي شبكة سكاي سبورت الإيطالية، أن ريال مدريد قد اتفق مع توني كروس على الاستمرار مع الفريق بالموسم المقبل ويتبقى فقط التوقيع مع العقد والإعلان بشكل رسمي.

وسيوقع كروس على عقد مع ريال مدريد لمدة موسم واحد فقط حتى 2025.

 


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