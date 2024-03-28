الجيش الأردني ينفذ 5 إنزالات جوية بمشاركة دولية على غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس، 5 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دولية استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، شاركت في تنفيذ العملية طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة للإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لألمانيا.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية؛ للتخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة، أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.



ووفق الوكالة، ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 62 إنزالا جويا أردنيا، و104 إنزالات جوية بالتعاون مع عدد من الدول.