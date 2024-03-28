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مابولولو يعود إلى الاتحاد وتجهيز بواتينج لمواجهة المصري

زيـاد الميرغني
نشر في: الخميس 28 مارس 2024 - 10:33 ص | آخر تحديث: الخميس 28 مارس 2024 - 10:33 ص

عاد النجم الانجولى كريستوفر مابولولو هداف فريق الاتحاد السكندرى، إلى الاسكندرية بعد مشاركته مع منتخب بلاده، في اللقاءات الودية، حيث خاض مباراتين دوليتين وديتين خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة أمام منتخبي جزر القمر والمغرب.

ويخوض الفريق الكروي الاول، تحت قيادة طارق العشرى، المدير الفنى للفريق، تدريبات مكثفة على ارض ملعب النادى بمنطقة سموحه، استعدادًا لملاقاة فريق المصرى البورسعيدى، التي تجمع الفريقين على أرض ملعب استاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ16 في مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، دوري نايل، يوم الاثنين المقبل 1 أبريل 2024.

وعقد طارق العشري، اجتماعأً مع اللاعبين ،وشرح لهم نقاط القوة والضعف في فريق المصرى من خلال محاضرة فيديو، في إطار الاستعدادات المهمة للفريق للمباراة التي تعد الاهم والاصعب كونها تمثل البقاء لزعيم الثغر حال الفوز في المربع الذهبى.

وقال العشرى أن الفريق استفاد من المباراتين الوديتين التي خاضها الفريق أمام سبورتنج وسموحه، بعد الغاء مبارتى فاركو وبروكسى خوفا من الصاابات .

كما عقد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكدرى، اجتماعأً ضم الجهاز الفنى واللاعبين ،طالبهم خلاله بأن يعود الفريق للانتصارات وتحقيق الفوز على المصري للبقاء في المربع الذهبي والمشاركة في البطولات الافريقية والعربية.

وتأكد غياب كل من هشام صلاح واحمد غنيم وفوزى الحناوى، عن موقعه المصرى، فيما تجري محاولات طبية سريعة لتجهيز بواتينج ومصطفى ابراهيم للحاق بالمباراة.

ويخوض الاتحاد السكندرى اللقاء، محتلًا المركز الرابع في جدول المسابقة برصيد 24 نقطة.


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