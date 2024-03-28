أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 439 ألفا و970 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 439 ألفا و970 جنديا، بينهم 780 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 6914 دبابة، منها 10 دبابات أمس الأربعاء، و13 ألفا و237 مركبة قتالية مدرعة و109 آلاف و63 نظام مدفعية و1021 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و729 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8590 طائرة مسيرة، و2017 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و14595 من المركبات وخزانات الوقود، و1800 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.