مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية ينظم 4 دورات تدريبية للشباب

قال ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بديوان عام محافظة الشرقية، إن المركز يمنح دورات في التنمية البشرية والموارد البشرية وبنوك بورصة وتحكيم دولي.

وأوضح مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بديوان عام محافظة الشرقية، أن المركز خلال شهر مارس الجاري نفذ 4 دورات تدريبية لـ381 متدربا.

وأشار مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بديوان عام محافظة الشرقية، إلى عقد دورات التأهيل علي برامج ICDL استفاد منها 102 متدرب، وعقد دورة أساسيات التحول الرقمي استفاد منها 132 متدربا، ودورة عن استراتيجية التنمية المستدامة لمكافحة الفساد استفاد منها 59 متدربا، ودورة عن منحة الموظف الرقمي استفاد منها 88 متدربا.

وأكد مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بديوان عام محافظة الشرقية، أن المركز استضاف لجنة النظر في تظلمات التصالح، واستفاد من ذلك 32 متدربا.