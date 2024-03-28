 فرنسا تدشن أول محطة للطاقة النووية منذ أكثر من 20 عاما - بوابة الشروق
الخميس 28 مارس 2024 2:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

فرنسا تدشن أول محطة للطاقة النووية منذ أكثر من 20 عاما

باريس (د ب أ)
نشر في: الخميس 28 مارس 2024 - 1:41 م | آخر تحديث: الخميس 28 مارس 2024 - 1:41 م

تعتزم فرنسا في القريب العاجل تدشين محطة جديدة للطاقة النووية لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

وأعلنت شركة الكهرباء الفرنسية أمس الأربعاء أن هيئة الرقابة النووية وافقت على الخطوات التحضيرية النهائية لبدء تشغيل مفاعل نووي جديد في فلامانفيل على بحر المانش.

ومن المتوقع الآن تزويد المحطة بالوقود النووي خلال الأسابيع المقبلة. كما من المتوقع أن يتم وصل مفاعل المياه المضغوط بمحطة الطاقة الوطنية خلال الصيف.

وكان قد يدأ تشييد المفاعل المثير للجدل عام 2007، وتم استكمال بنائه بموازنة أكبر من التي تم الإعلان عنها، حيث من المتوقع أن تبلغ تكاليفه أكثر من 12 مليار يورو بدلا من 3ر3 مليار يورو (6ر3 مليار دولار).

وسوف يتم تدشين المفاعل الآن بعد 12 عاما من الموعد الذي كان محددا في البداية.

وعلى عكس ألمانيا، تواصل فرنسا الاعتماد بصورة كبيرة على توسيع الطاقة النووية من أجل إمدادها بالطاقة وتحقيق أهداف حماية المناخ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك