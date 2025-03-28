لجنة هندسية لفحص منزل متضرر إثر اصطدام مقطورة بكفر شكر

تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا يفيد باصطدام مقطورة كبيرة بشرفة أحد المنازل بقرية البقاشين بكفر شكر.

وعلى الفور، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة الدفع بلودرين لسحب المقطورة، كما تم التنسيق مع المهندس وائل رزق، رئيس المنطقة الجغرافية للبترول، لإرسال مقطورة بسعة 50 طن لسحب المقطورة المتضررة.

كما وجّه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية لتقييم آثار الحادث على المنزل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة السكان القاطنين به.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل مع الحادث بجدية ومسؤولية، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والعميد حسام عطوة، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة صفاء فضيل، رئيس مركز ومدينة كفر شكر.



