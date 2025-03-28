الداخلية تكشف حقيقة فيديو ممارسة شاب وفتاة أعمال منافية للآداب داخل سيارة في دمياط

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء إحدى السيدات، باصطحاب أحد الأِشخاص لفتاة داخل سيارة "ملاكي" وقيامهما بأفعال منافية للآداب بمدينة دمياط الجديدة.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وتبين أن حقيقتها تتمثل في تواجد قائد السيارة المشار إليها بالمكان محل الواقعة بالقرب من محل إقامته بذات المنطقة وبرفقته كريمة شقيقه، لتوصيلها لتلقى "درس تعليمي" بذات المنطقة، واتهم القائمة بالنشر بالتشهير به والإساءة إليه دون وجه حق، وبسؤال كريمة شقيقته أيدت ماسبق.

أمكن تحديد واستدعاء القائمة على النشر، وأفادت بقيامها بالنشر لاعتقادها بطريق الخطأ بقيام قائد السيارة والفتاة بالقيام بأفعال غير لائقة نظرا لانتظارهما بالسيارة لفترة طويلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.