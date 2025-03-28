روج الفنان محمد عبدالرحمن، لمسلسل "برستيج" الذي يجمعه بالفنان مصطفى غريب، وذلك بشكل مبتكر، عن طريق نشر صورة للمسلسل بتقنية التحريك أو الكارتون، عبر صفحته الرسمية على انستجرام.

وقال محمد عبد الرحمن ممازحا الجمهور: "أحسن صورة لبرستيج لأننا فعلا كارتون.. استنونا قريب على منصة يانجو بلاي".

وأرفق الصورة بموسيقى من وحي أفلام الكارتون.

تدور أحداث المسلسل في إطار 8 حلقات حول عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، ما يجبر 14 شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى في وسط البلد، وبينما يحاول الجميع الاحتماء من العاصفة، ينقطع التيار الكهربائي فجأة، ليكتشفوا أن أحدهم قد قُتل، ومع تصاعد التوترات، يدركون أن القاتل بينهم.

يشترك في البطولة سامي مغاوري ودينا ومن تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

ومن المقرر عرض المسلسل على منصة يانجو بلاي في شهر أبريل المقبل.