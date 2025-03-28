أدوار متنوعة للممثلة فاتن سعيد في 3 مسلسلات خلال موسم رمضان 2025

تشارك الممثلة فاتن سعيد في ثلاثة مسلسلات خلال موسم رمضان 2025، حيث تؤدي أدوارًا متنوعة لفتت انتباه بعض متابعي الدراما.

في مسلسل ظلم المصطبة، تقدم شخصية الأخت الصغرى، وهي فتاة تنتمي لإحدى مدن محافظة البحيرة، تواجه صعوبات بسبب أفعال من حولها. العمل من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، وبسمة، ومن تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج محمد علي.

وفي مسلسل قهوة المحطة، تجسد شخصية فتاة صعيدية تواجه صراعات عائلية بعد وفاة حبيبها، حيث تتعرض لضغوط من والدها. يشاركها البطولة أحمد غزي، بيومي فؤاد، انتصار، وهالة صدقي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري.

أما في مسلسل لام شمسية، فتؤدي دور معلمة محافظة تكشف الأحداث عن تعرضها لحادثة تحرش في طفولتها. المسلسل من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، ويسرا اللوزي.

فاتن سعيد هي ممثلة مصرية من مواليد محافظة دمياط، درست الطب بجامعة القاهرة قبل أن تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأت مشوارها الفني من خلال المسرح الجامعي، وظهرت لأول مرة على الشاشة في مسلسل رسالة الإمام عام 2023، حيث جسدت شخصية فاطمة الشافعي، ثم شاركت في مسلسل العتاولة عام 2024.

نال أداؤها في الأعمال الأخيرة بعض الاهتمام، حيث وصفها الناقد محمود عبد الشكور بأنها "ممثلة واعدة"، فيما أشار الكاتب حاتم حافظ إلى أنه تابعها منذ ظهورها الأول وتوقع لها مزيدًا من التميز.