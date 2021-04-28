الصحة العامة بإنجلترا: جرعة واحدة من لقاح كورونا تقلل انتقال العدوى بنسبة 50%

قال باحثون في هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا يمكن أن تقلل من انتقال الفيروس بنسبة تصل إلى 50%.

وفي دراسة جديدة نُشرت اليوم الأربعاء، قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إنها وجدت أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح فايزر / بيونتك أو أسترازينيكا /أوكسفورد، وأصيبوا بالفيروس بعد ثلاثة أسابيع على الأقل، كانوا أقل نقلا للعدوى إلى الأشخاص الآخرين الذين يعيشون معهم في المنزل بنسبة 38% إلى 49%.

وتحققت الحماية بعد أسبوعين من التطعيم، وتمت مقارنة أرقام هؤلاء مع الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح.

ويجري العمل الآن لمعرفة ما إذا كان الحصول على جرعتين يمكن أن يمنع انتقال العدوى بشكل أكبر، كما يجري العمل على كيفية منع اللقاحات لانتشار الفيروس بين الأشخاص بشكل عام.

ووصف وزير الصحة مات هانكوك ذلك بأنه "أنباء رائعة".

وقال: "نحن نعلم بالفعل أن اللقاحات تنقذ الأرواح، وهذه الدراسة هي أشمل بيانات واقعية تظهر أنها تقلل أيضا من انتقال هذا الفيروس القاتل".

كما قال: "إنها (الدراسة) تؤكد كذلك أن اللقاحات هي أفضل طريقة للخروج من هذا الوباء لأنها تحمي وقد تمنع نقل العدوى عن غير قصد من شخص إلى آخر في المنزل".

وأضاف أنه يجب على الجميع التأكد من حصولهم على جرعات اللقاح الثانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير النقل البريطاني جرانت شابس إن البريطانيين سيستخدمون تطبيق الخدمة الصحية الوطنية لإثبات خلوهم من كورونا.

وحاليا، يسمح التطبيق للأشخاص بحجز المواعيد، لكنه سوف يُظهر قريبا ما إذا كان الأشخاص قد حصلوا على التطعيم أو أن نتائج فحوصهم الخاصة بكورونا سلبية.