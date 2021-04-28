توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بمدينتي الطور وسانت كاترين

وزعت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، 1000 كرتونة مواد غذائية، على المواطنين غير القادرين بمدينتي الطور وسانت كاترين خلال مبادرة "أهالينا"، بدعم إحدى المؤسسات الخيرية، وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان.

وأكد اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أن المحافظة تدعم كل منظمات المجتمع المدني الجادة في خدمة غير القادرين بكل ربوع المحافظة، مشيدًا بما قدمته بعض المؤسسات من أنشطة خيرية نوعية داخل المحافظة.

وقال السكرتير العام، في تصريح له اليوم، أنه جرى توزيع كراتين المواد الغذائية على سكان وديان "السعال والطرفة والأسباعية والراحة وأبوسيلة والنصرة" بمدينة سانت كاترين، وفي مدينة الطور جرى توزيعها على عمال اليومية.

وأشار إلى أن التوزيع جرى من خلال مبادرة "أهالينا"، والتي تستهدف توزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية، يستفيد منها 50 ألف أسرة غير قادرة في جميع أنحاء الجمهورية خاصة القرى الأشد احتياجا في المحافظات الحدودية والتجمعات البدوية وسكان الوديان.

وأوضح أن كرتونة المواد الغذائية تحوي 15 كيلو من المواد الغذائية منها سكر وأرز وزيت وسمن وبقوليات وشاي وتمر، وتكفى الكرتونة الواحدة أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة أسبوع.