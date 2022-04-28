عاجل - الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بالعفو عن حسام مؤنس

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 177 لسنة 2022، بالعفو عن الصحفي والناشط السياسي حسام مؤنس.

وينص القرار على أن يعفى عن عقوبة السجن المقضى بها على المحكوم عليه حسام مؤنس محمد سعد، في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أمن دولة طوارئ مصر القديمة .

واستند القرار إلى الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛ قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛ والقانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون ؛ وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

وجاء الحديث عن الخروج المرتقب لحسام مؤنس، الناشط الناصري والمتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي والمدير السابق لحملة ترشح حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية، يأتي بعد ساعات من حضور صباحي إفطار الأسرة المصرية بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي حرص في نهاية كلمته أمس على توجيه التحية لصباحي والسلام عليه.

وكان رئيس الوزراء قد صدق في نوفمبر الماضي على حكم محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالحبس 5 سنوات للنائب السابق زياد العليمي، وكل من حسام مؤنس وهشام فؤاد، في اتهامهم بنشر وبث بيانات وشائعات كاذبة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ تنفيذ العقوبة من تاريخ صدور الحكم، علما بأنه يعتبر نهائيا وباتا غير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.

وبالتالي فإن خروج مؤنس من محبسه لا يكون إلا بقرار عفو من رئيس الجمهورية.

وأعلن الرئيس السيسي أمس خلال إفطار الأسرة المصرية إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تشكيلها وتوسيع نطاق عملها.

كما وجه الرئيس بحوار وطني واسع مع جميع التيارات مؤكدا أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".