أعلنت شركة ميتا، وهي الشركة الأم لفيسبوك ، الأربعاء، زيادة بنسبة 4% في عدد المستخدمين النشطين يوميا إلى 96ر1 مليار على أساس سنوي بعد الركود في نهاية عام 2021.

وأفادت ميتا بانخفاض أرباح الربع الأول عن الفترة نفسها من العام الماضي ولكنها تجاوزت تقديرات وول ستريت. وبلغ صافي أرباح الشركة 47ر7 مليار دولار، مقارنة بـ 50ر9 مليار دولار، في الربع الأول من العام الماضي.

وقال مارك زوكربيرج، مؤسس شركة ميتا رئيسها التنفيذي: "لقد أحرزنا تقدما هذا الربع عبر عدد من أولويات الشركة الرئيسية، وما زلنا واثقين من الفرص والنمو على المدى الطويل التي ستتيحها خارطة منتجاتنا".

وأضاف: "يستخدم المزيد من الأشخاص خدماتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، وأنا فخور بكيفية خدمة منتجاتنا للأشخاص في جميع أنحاء العالم".

وارتفعت أسهم "ميتا" في البداية بنسبة 13% إلى 197 دولارا في التداول بعد ساعات العمل.

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها تتوقع أن يتراوح إجمالي إيرادات الربع الثاني بين 28 و30 مليار دولار، وهي توقعات قالت إنها تعكس "استمرار الاتجاهات التي تؤثر على نمو الإيرادات في الربع الأول".

كما أعلنت المجموعة أنها ستخفض التكاليف هذا العام. وحتى الآن، قدر إجمالي الإنفاق لعام 2022 بما يتراوح بين 90 و95 مليار دولار. وتتوقع ميتا الآن نطاقا يتراوح بين 87 و 92 مليار دولار.