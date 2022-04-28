بايدن ينفي مزاعم روسيا بأن الناتو يشن حربا بالوكالة في أوكرانيا

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن مزاعم موسكو بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشن حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا.

وأشار بايدن إلى ما وصفه بـ"خطاب مزعج من الكرملين" اليوم الخميس، وقال: "نحن لا نهاجم روسيا.. واشنطن تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي"، مضيفا أن "روسيا هي المعتدي"، مضيفا أنه يتعين على العالم أن يحمل روسيا المسؤولية.

وكان الرئيس الأمريكي يشير إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي قال إن الناتو يشن حربا بالوكالة، من خلال تقديم شحنات أسلحة إلى كييف، والتي قالت موسكو إنها أهداف مشروعة بالنسبة لها، كما تحدث لافروف عن خطر حقيقي من اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأضاف: "نحن مستعدون لكل ما يقومون به"، مشيرا إلى التصريحات التي تحمل تهديدا.

ووصف الرئيس الأمريكي التصريحات الروسية بشأن خطر اندلاع حرب عالمية وإمكانية استخدام أسلحة نووية بأنها غير المسؤولة.