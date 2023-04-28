 إصابة 11 شخصا في اصطدام سيارة بسور منزل في الوراق - بوابة الشروق
الجمعة 28 أبريل 2023 2:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

إصابة 11 شخصا في اصطدام سيارة بسور منزل في الوراق

محمود عبدالسلام
نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 2:29 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 2:29 م

أصيب 11 شخصا بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة سوزوكى بسور منزل بكورنيش النيل بمنطقة الوراق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سوزوكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن اصطدام السيارة بسور منزل، ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصا، نقل إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك