موسكو: تصفية أكثر من 565 جنديا ومرتزقة وتدمير 5 مسيرات وإسقاط مروحية على محاور القتال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية أكثر من 565 جنديًا ومرتزقة وتدمير 5 مسيرات ومروحية Mi-8 أوكرانية على كافة محاور القتال.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - : "إنه تم إحباط أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وتصفية 75 جنديًا أوكرانيًا في اتجاه كوبيانسك وتدمير مدفع هاوتزر من طراز D-20، وتدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الأوكراني 127 بمنطقة خاركوف، وتصفية ما يصل إلى 85 جنديًا أوكرانيًا بالإضافة إلى تدمير مدفع هاوتزر D-30 على محور كراسني ليمان".

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية وقوات فاغنر تمكنت من وقف محاولات جلب احتياطات للقوات الأوكرانية في محور دونيتسك ونفذت المقاتلات الروسية 6 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 52 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية نحو 300 جندي ومرتزق وتدمير مدفع هاورتز D-30، كما دمرت القوات الروسية، مقر الدفاع المشترك الأوكراني لمدينة أرتيموفسك، ووحدات ما يسمى بـ "الفيلق الأجنبي"، كما تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع.

وأشار المتحدث إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت حوالي 40 جنديا في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وتم تدمير مدافع هاوتزر طراز Msta-B وD-30 كما تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية وإحباط محاولات مجموعة تخريبية واستطلاع أوكرانية.

وأكد كوناشينكوف تصفية 65 جنديًا أوكرانيًا وتدمير قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا، ومدافع هاوتزر من طراز D-30 في محور خيرسون، كما تم اعتراض 8 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس، وUragan وتدمير 5 مسيرات أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه وخاركوف بالإضافة إلى إسقاط قواتنا لمروحية أوكرانية من طراز Mi-8 في دونيتسك.