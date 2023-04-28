 بـ27 طلعة جوية.. مصر تنجح في إجلاء 6399 مواطنا مصريا من السودان حتى اليوم - بوابة الشروق
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بـ27 طلعة جوية.. مصر تنجح في إجلاء 6399 مواطنا مصريا من السودان حتى اليوم


نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 11:30 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 11:30 م
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه في إطار خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان، نجحت مصر، اليوم ٢٨ أبريل الجاري، في إعادة ٤٥٤ مواطناً مصرياً بالسودان عبر الإجلاء البري و٦١٨ مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي، وذلك بإجمالي ١٠٧٢ مواطناً.

وأوضح السفير أبو زيد أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بدء الاشتباكات العسكرية في السودان إلى ٦٣٩٩ مواطن حتى الآن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن القوات المسلحة نفذت 4 طلعات جوية اليوم ٢٨ أبريل الجاري، ليصل إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى ٢٧ طلعة جوية.

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