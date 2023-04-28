وزير الخارجية الإيراني يزور حدود لبنان مع إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال عبد اللهيان، خلال زيارته بلدة مارون الرأس الحدودية جنوبي لبنان، اليوم إنه من "خلال المقاومة يمكن تحقيق الأمن والهدوء والمحافظة على وحدة الأراضي اللبنانية".

وأضاف أن "المقاومة اللبنانية أثبتت أن الكيان الصهيوني يفهم لغة القوة فقط.. الكيان الصهيوني يعيش في أسوأ حالاته وفي أزمات متراكمة سياسية واجتماعية".

وأعلن أنه تلقى من الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله "تقييمات دقيقة" وتأكيدات بأنّ المقاومة الفلسطينية واللبنانية "بأفضل حال".

وأكد عبد اللهيان أن بلاده "كانت ولا زالت وستكون صديقا للبنان حتى في الأيام الصعبة".

وكان عبد اللهيان قد وصل إلى بيروت الأربعاء الماضي في زيارة التقى خلالها عددا من المسئولين اللبنانيين، وبحث معهم أمس الخميس الوضع الراهن في لبنان والمنطقة والعلاقات بين لبنان وإيران.

كما التقى عددا من النواب من كتل نيابية متنوعة، واستمع لما لديهم من طروحات واقتراحات بناءة يمكن أن تسهم في إخراج لبنان من أزماته، كما التقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.