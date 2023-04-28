البابا فرانسيس يلتقي رئيسة المجر ويصلي من أجل السلام

التقى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك اليوم الجمعة، في بداية زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام ويلتقي خلالها كذلك رئيس الوزراء الشعبوي اليميني فيكتور أوربان.

ومن المقرر أن يجري بابا الفاتيكان محادثات ثنائية مع أوربان في وقت لاحق اليوم ثم يتبع ذلك بإلقاء أول خطاب يوجهه للشعب المجري.

وفي كلمته التي سجلها في سجل الشرف المجري في قصر ساندور، ركز البابا فرنسيس مجددا على الدعوة إلى إحلال السلام، حيث كتب: "من بودابست، مدينة الجسور والقديسين، أفكر في أوروبا بأسرها وأصلي من أجل أن تظل متحدة ومتضامنة، وأن تصبح أيضا في أيامنا هذه بيتا للسلام".

ووصل البابا الأرجنتيني الأصل (86 عاما) إلى المجر صباح اليوم الجمعة في بداية زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. ويتطلع ممثلو الحكومة المجرية والمجتمع المدني إلى الاستماع إلى الكلمة التي سيلقيها البابا فرنسيس بعد ظهر اليوم الجمعة.

وزار البابا بودابست في عام 2021 حيث اختتم المؤتمر الإفخارستي العالمي بقداس مهيب. وقال فرنسيس في وقت سابق إنه يريد أن "تكمل" هذه الرحلة زيارته السابقة.

يشار إلى أن زيارة البابا الحالية هي الأولى منذ نقله إلى المستشفى مؤخرا، كما أنها أول مرة يزور فيها دولة محاذية مباشرة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل للأراضي الأوكرانية في فبراير 2022.