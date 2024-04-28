لندن: إلغاء مسيرة الفوج الخالد الروسية التي كانت مقررة في 9 مايو

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأنه قد تم إلغاء مسيرة الفوج الخالد الروسية، التي كان من المقرر تنظيمها في التاسع من مايو المقبل.

وأشار التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أن أفراد الأسر عادة ما يقومون خلال المسيرة بعرض صورا لقدامى المحاربين الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية، المرتبطين بـ"يوم النصر".

ويشار إلى أن الصور قد يتم عرضها في السيارات أو الأماكن العامة، خلال الفترة ما بين 1 و11 من مايو، عوضا عن ذلك.

وأضاف التقييم، أنه وفقا لأخبار موقع "ميدوزا" الروسي، فقد تم أيضا إلغاء مسيرات "عيد النصر" في 5 مناطق روسية، بسبب "مخاوف أمنية". وتشمل المناطق بريانسك وبسكوف وريازان وكورسك وبيلجورود، التي تقع كلها في غرب روسيا، وبالتالي من المحتمل أن تكون معرضة لهجمات من جانب طائرات أوكرانية بدون طيار.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية، تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022.

وتتهم موسكو، لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.