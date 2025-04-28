تكريم أبطال حرب الاستنزاف وأكتوبر في احتفالية مكتبة القاهرة الكبرى

في سياق احتفالات مكتبة القاهرة الكبرى بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء الغالية واسترداد مدينة طابا، عقدت المكتبة، برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وإشراف يحيى رياض يوسف مدير عام المكتبة، مساء السبت 26 إبريل 2025، ندوة حول بطولات القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وذلك بمقر المكتبة بالزمالك، بحضور عدد من أبطال حرب أكتوبر.

بدأت الندوة بعرض فيلم وثائقي تسجيلي بعنوان "جيش الشمس"، وهو ضمن سلسلة أفلام "رجال من ذهب" التي تستعرض بطولات القوات المسلحة خلف خطوط العدو أثناء حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

وقدم اللواء محمد محمود عمر، مؤسس مجموعة "رجال من ذهب" ومنتج سلسلة أفلام المجموعة، التحية للحضور، ووجه الشكر لأفراد المجموعة على مجهوداتهم الكبيرة في توثيق معارك أكتوبر، مشيرًا إلى أهمية توثيق البطولات والتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة المصرية بهدف تعريف النشء بها، وغرس روح حب الوطن داخل الأجيال القادمة. وأكد على ضرورة أن يربي كل أب وأم أبناءهم على الأخلاق والقيم النبيلة.

كما قام بتكريم عدد من الشخصيات العسكرية السابقة الذين شاركوا في تحقيق النصر في حربي الاستنزاف وأكتوبر، بالإضافة إلى تكريم عدد من الكتّاب والفنانين الذين أثروا السينما والدراما بأعمال أدبية وفنية تناولت انتصارات أكتوبر.