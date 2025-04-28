مستشار رئيس مصلحة الضرائب: نسعى لتغيير الصورة الذهنية لتعامل مجتمع الأعمال معنا

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنَّ المصلحة تنفذ توجيهات رئاسية بالعمل على بناء شراكة قوية وحقيقية مع مجتمع الأعمال وتغيير الصورة الذهنية لتعامله مع مصلحة الضرائب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنّ المصلحة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية مع ثبات سعر الضريبة ودخول الاقتصاد غير الرسمي ليكون بجانب الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتم من خلال صدور عدة قوانين منها القانون 5 لسنة 2025 الذي يتيح عفوًا ضريبيًّا عما سبق لتشجيع من هم بالاقتصاد غير الرسمي للدخول للمنظومة الرسمية.

وأفاد بأن هذا الأمر معناه بأن أي شخص يمارس نشاطًا تجاريًّا سواء كان تجاريًّا أو صناعيًّا أو مهنيًّا قبل 12 فبراير 2025، يوجد له عفو ضريبي تام.

ونوه بأن هذا العفو يشمل مختلف أنواع الضرائب سواء كانت قيمة مضافة أو ضريبة دخل أو رسم تنمية أو ضريبة دمغة.

ولفت إلى أن المصلحة تحرص على تشجيع مناخ الاستثمار بقوة وبناء شراكة قوية وحقيقية، مؤكدا أن القانون يتضمن أن أي ممول لديه نزاع مع المصلحة منذ ما قبل 2020 يتم حلّه من خلال الإقرار الذي قدّمه الممول مباشرة.

وأكّد أن هناك تشجيعًا للممولين والمنشآت والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، حيث تجرى لها معاملة مالية مبسطة مع تبسيط الإجراءات أمام الممول.