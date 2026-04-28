رئيس رابطة تجار السيارات يكشف عن 3 أسباب لارتفاع الأسعار وينصح: اشتر زيرو فورا

كشف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عن الأسباب وراء الارتفاعات الأخيرة في أسعار السيارات بالسوق المصري.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية عبر «Extra News» إن الزيادات شملت جميع الأنواع خلال الأسابيع الخمسة الماضية، بالتزامن مع التوترات السياسية والعسكرية ونشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأوضح أن هناك ثلاثة أسباب أدت إلى قفزة الأسعار؛ يأتي على رأسها تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 5 جنيهات، والذي أدى لزيادة فورية بنسبة 10% في قيمة السيارة، موضحا أن السيارة التي كان سعرها مليون جنيه زادت بمقدار 100 ألف جنيه نتيجة سعر الصرف وحده.

وأشار إلى أن السبب الثاني يتمثل في «العوامل المحيطة»، والتي تشمل ارتفاع تكاليف التأمين، وأسعار الشحن السيارات البحري والجوي، وزيادة أسعار الطاقة عالميا، لافتا إلى أن سعر لتر البنزين في بعض الولايات الأمريكية وصل إلى 15 دولارا.

وأضاف أن السبب الثالث والأهم يتمثل في «القيود الاستيرادية» وتوقف نظام Acid» Number» الرقم التعريفي اللازم لاستكمال عمليات استيراد السيارات في مصر، مؤكدا أن الزيادة في الأسعار تراوحت بين 10 إلى 15% على أغلب السيارات، والبعض الآخر 25% وحتى 30%.

ونصح الراغبين في شراء سيارات مستعملة بالابتعاد عن الشراء والاكتفاء بإجراء صيانة لسياراتهم، بينما وجه نصيحة للراغبين في شراء السيارات الجديدة «الزيرو» بضرورة الشراء الفوري، معقبا: «اشتر فورا، نحن في هدنة وليس انتهاء حرب، وإذا لم تنته ستحدث زيادة مرة واثنين وثلاثة».

وأشار إلى عودة ظاهرة «الأوفر برايس» لتتخطى 400 ألف جنيه في بعض الطرازات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة أسعار الشحن والتأمين، ووقف «الأسيد نمبر».