فنزويلا تدعو باربادوس للاستثمار في النفط والغاز

التقت ديلسي رودريجيز، القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا، أمس الاثنين، برئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي، ودعت حكومتها إلى الاستثمار في إنتاج الطاقة داخل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ووصلت رودريجيز إلى باربادوس مساء الأحد، في ثاني زيارة رسمية لها إلى جزيرة كاريبية خلال أسابيع، بعد زيارتها إلى جرينادا في 9 أبريل.

وعقدت موتلي ورودريجيز اجتماعا في العاصمة بريدجتاون، تركز على محادثات ثنائية شملت التعاون في قطاع الطاقة، بحسب ما قالته الزعيمتان خلال مؤتمر صحفي مشترك دون قبول أسئلة.

وقالت رودريجيز، إن فنزويلا دعت باربادوس للاستثمار في استكشاف النفط والغاز، مضيفة عبر مترجم: "للتعاون من أجل زيادة إنتاج الهيدروكربونات في فنزويلا".

وقالت موتلي، إن باربادوس تمر بـ"وقت صعب جدا" فيما يتعلق بأمن الطاقة، مرحبة بفرصة الاستثمار.

وأضافت: "نريد أن يمتد تعاوناتنا إلى ما هو أبعد من الوقود الأحفوري ليشمل أيضا الطاقة المتجددة".

كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع التعاون في إنتاج الغذاء، وتعزيز السياحة، وتحسين التجارة، وفقا لما ذكرته الزعيمتان.