الثلاثاء 28 مايو 2019 4:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟

النتـائـج تصويت

سيختار إسرائيل للعيش إذا غارد بريطانيا.. من هو المسلم «جاويد» المرشح لخلافة «ماي»؟

منار محمد
نشر فى : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 3:50 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 3:50 ص

في الرابع والعشرين من مايو الجاري أعلنت رئيسة تيريزا ماي استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية... حينها كان وزير الداخلية ساجد جاويد من المرشحين المحتملين لخوض المنافسة على المنصب الذي سيشغر تماما في 7 يونيو المقبل.

ولكن صباح اليوم قطع "جاويد" الشك باليقين مؤكدًا أنه سيرشح نفسه بالفعل، وأضاف فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "سأترشح كي أصبح الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزراء بلدنا العظيم، فنحن نحتاج لاستعادة الثقة وتحقيق الوحدة وخلق فرص جديدة عبر المملكة المتحدة... أولاً وقبل كل شيء علينا تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك