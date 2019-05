في الرابع والعشرين من مايو الجاري أعلنت رئيسة تيريزا ماي استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية... حينها كان وزير الداخلية ساجد جاويد من المرشحين المحتملين لخوض المنافسة على المنصب الذي سيشغر تماما في 7 يونيو المقبل.

ولكن صباح اليوم قطع "جاويد" الشك باليقين مؤكدًا أنه سيرشح نفسه بالفعل، وأضاف فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "سأترشح كي أصبح الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزراء بلدنا العظيم، فنحن نحتاج لاستعادة الثقة وتحقيق الوحدة وخلق فرص جديدة عبر المملكة المتحدة... أولاً وقبل كل شيء علينا تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي".

“I’m standing to be the next leader of the @Conservatives & Prime Minister of our great country. We need to restore trust, bring unity and create new opportunities across the UK. First and foremost, we must deliver Brexit” - @sajidjavid



