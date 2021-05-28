الناتو يختبر جاهزيته وقدرته على نشر قواته لمواجهة العدائيات المفاجئة

قال يانيس ستولنبيرج أمين عام حلف شمال الأطلنطي "الناتو" إن بريطانيا " تؤكد فى كل يوم انها شريك معطاء لحلف شمال الاطلنطى حيث اسهمت بريطانيا فى تعزيز القدرة الدفاعية البحرية للحلف ".

و أشاد أمين عام حلف شمال الأطلنطي بدعم المملكة المتحدة في تصميم و تطوير أول حاملة طائرات للحلف تعمل على متنها مقاتلات الجيل الخامس التى ستحمل على متنها قوات من المارينز الامريكى كما ستتولى حراستها فرقاطات هولندية خلال رحلتها الاولى صوب مياه المحيط الهادى.



وبحسب ما اورده بيان صادر عن قيادة حلف شمال الاطلنطى ، فقد اكد الأمين العام عمق روابط التعاون و العمل المشترك لدول الحلف من الشمال الأمريكي و أوروبا لتحقيق أهداف الأمن الجماعي ، وهو ما تجسده حاملة طائرات الجيل الخامس السابق الأشارة اليها .



وكانت بحرية حلف شمال الاطلنطى قد اجرت في الفترة من 12 وحتى 22 من شهر مايو الجارى تدريبا مشتركا تحت عنوان Steadfast Defender " المدافع الصامد " وهى اكبر مناورات جرت لبحرية الحلف منذ مطلع العام الجارى وهى المناورات التى استهدفت تعزيز القدرة الحركية لقوات الحلف برا و بحرا على امتداد النطاق الجغرافى من الشمال الامريكى و حتى اقليم البحر الاسود .



و بحسب المعلومات الصادرة عن قيادة الحلف و مقرها بروكيل كانت سواحل البرتغال مسرحا لهذا التدريب البحرى وشاركت فيه عشرون بارجة حربية اطلسية و 60 طائرة مقاتلة و 500 عربة قتال و نحو تسعة الاف من قوات الحلف البرية المحمولة تمثل كافة دوله .



وقد اكد هذا التدريب المشترك جاهزية قوات الحلف للانتشار فى اطراف اراضى دول الحلف حتى رومانيا ، و استعدادها للتعامل مع العدائيات المفاجئة متى وقعت وهى لذلك اول مناورة تدريبية واسعة النطاق من نوعها .



يذكر أن أمين عام حلف شمال الأطلنطي كان قد اجرى أمس – الخميس – لقاء مع وزراء دفاع الدول الاعضاء فى حلف شمال الاطلنطى فى العاصمة البرتغالية لشبونه تم فيه الدروس المستفادة من التدريب المشترك الاخير ، و عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لدول الحلف كالملف الروسى و الأفغاني والصيني و سبل تعزيز علاقات التعاون الدفاعى الجماعية لدول الناتو فى مواجهتها .