بابا الفاتيكان يرسل مفتشين إلى كولونيا في أعقاب فضيحة جنسية بالكنيسة

أمر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الجمعة، بإجراء مراجعة للكنيسة الكاثوليكية في مدينة كولونيا الألمانية في أعقاب فضيحة تتعلق بتناول اتهامات تتعلق باعتداءات جنسية على أيدي قساوسة في المدينة التي تقع غربي ألمانيا.



ويعتزم البابا إرسال ما يسمى بزيارة رسولية إلى أكبر أبرشية في ألمانيا الشهر المقبل للتحقيق في "الأخطاء المحتملة" التي قام بها الكاردينال الكولوني، راينر ماريا فولكي، في التعامل مع مزاعم الاعتداء الجنسي.



وقال ماركو بوليتي الخبير بالفاتيكان المقيم في روما في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "البابا يريد المزيد من المعلومات، والمزيد من المواد لاتخاذ قرار".



وتهدد الخطوة البابوية غير العادية على الأقل مؤقتا بتقويض سلطة فولكي في كنيسة كولونيا التي يبلغ عمرها 1700 عام، حيث ذكرت بوابة الفاتيكان الإخبارية أنه "لم يعد مسموحا له باتخاذ القرارات بشكل مستقل".



وفي وقت سابق العام الجاري، رفض فولكي الاستقالة في أعقاب نشر تقرير مستقل وحاسم للغاية بشأن قضايا الاعتداء الجنسي. واتهمه التقرير بخرق الواجب. وتمت تبرءته لاحقا.



وأدت الفضيحة بالفعل إلى مطالبة 14 من عمداء المقاطعات والمدن البالغ عددها 15 بأن يواجه فويلكي "عواقب شخصية".



ورغم ذلك، أصر فولكي على أنه يعتزم تحسين الإجراءات في الكنيسة لضمان عدم حدوث مزيد من الأخطاء.



وسيجري المراجعة البابوية، التي مُنحت صلاحيات واسعة، أسقف ستوكهولم، الكاردينال أندرس أربوريليوس، ويوهانس فان دن هنده، أسقف روتردام ورئيس مؤتمر الأساقفة الهولنديين.



وقالت الكنيسة في كولونيا اليوم الجمعة إنه "خلال النصف الأول من يونيو سيزور مبعوثا الكرسي الرسولي المنطقة للحصول على صورة شاملة للوضع الرعوي المعقد في الأبرشية".



وجاء في بيان الكنيسة أن الأسقفين سيحققان في "الأخطاء المحتملة" من قبل فولكي في التعامل مع القضايا.



وتركز المراجعة أيضا على رئيس أساقفة هامبورج شتيفان هيسه - رئيس الموظفين سابقا في أبرشية كولونيا - بالإضافة إلى الأسقفين المساعدين الموقوفين في كولونيا، دومينيكوس شفادرلاب وأنسجار بوف.