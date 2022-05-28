تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الشمالية إلى أقل من 100 ألف إصابة اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ، قوله إن أكثر من 88 ألفا و520 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة اليوم السبت.

وأضافت الوكالة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخر أبريل الماضي في البلاد، ارتفع إلى أكثر من 3.36 مليون حالة، تعافى منهم 3.15 مليون شخص، في حين يتلقى العلاج حاليا نحو 203 آلاف شخص.