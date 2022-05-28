الشرطة الأوروبية تعرب عن قلقها من وقوع أسلحة أوكرانيا في اليد الخطأ

أعربت الشرطة الأوروبية (يوروبول) عن قلقها من أن تقع الأسلحة التي يرسلها الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا في الأيدي الخطأ على المدى الطويل.

وقالت مديرة وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، كاثرين دي بول، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، تنشرها غدا الأحد: "في وقت ما ستنتهي الحرب. نريد أن نمنع وضعا مثل الذي حدث قبل 30 عاما في حرب البلقان. أسلحة تلك الحرب لا تزال تستخدم من قبل جماعات إجرامية حتى اليوم".

وذكرت دي بول أن يوروبول تعتزم لذلك تشكيل مجموعة عمل دولية لتطوير استراتيجيات للتعامل مع الوضع في ضوء الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا.

وأضافت دي بول أن اليوروبول، تراقب أيضا تحركات دخول وخروج سرية لإرهابيين ومتطرفين وأفراد لديهم استعداد للعنف بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الشرطة الأوروبية تتلقى أرقاما متباينة من الشركاء الأوروبيين في هذا الشأن.