 نشطاء البيئة يتظاهرون في برلين ضد التهديدات المتنامية للقطب الجنوبي - بوابة الشروق
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نشطاء البيئة يتظاهرون في برلين ضد التهديدات المتنامية للقطب الجنوبي

د ب أ
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 2:39 ص | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 2:39 ص

نظَّمت مجموعة من المنظمات المعنية بحماية البيئة مظاهرة في برلين، يوم الجمعة، لزيادة الوعي بشأن التهديدات المتنامية للقطب الجنوبي، حيث تتسبب زيادة حرارة الجو في ذوبان الأرصفة الجليدية الطافية.

وبنت منظمات «المساعدة البيئية الألمانية» و«ائتلاف القطب الجنوبي والمحيط الجنوبي»، تمثالًا جليديًّا على شكل بطريق يذوب على ارتفاع متر ونصف المتر عند بوابة براندنبورج.

وذكرت المنظمات أنَّ التمثال يرمز إلى الضغوط على الحياة البرية في المنطقة.

وقال متحدث إنّ نحو 800 شخص شاركوا في المظاهرة، وكان العديد منهم يحملون لافتات.

وطالب المشاركون في المظاهرة بحماية المناطق البحرية في القطب الجنوبي والحياة البرية، وقد جاءت المظاهرة تزامنا مع مؤتمر القطب الجنوبي الذي ينعقد في برلين حتى 2 يونيو واجتماع وزراء البيئة والطاقة وحماية المناخ في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

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