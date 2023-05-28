انطلقت في عموم تركيا، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

واعتمد بعض الناخبين الأتراك طرقًا غريبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حيث صوّت أحد الناخبين في مدينة أضنة التركية بصوته مرتديًا زي البطل الخارق «سبايدر مان».

فيما تداولت وسائل الإعلام التركية، لقطات لأشخاص قرروا الإدلاء بأصواتهم حاملين ببغاء داخل مراكز الاقتراع.

Oy kullanmaya atı ve papağanıyla geldihttps://t.co/Ze8ROxPm4U pic.twitter.com/NnMe6TNYM4 — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) May 28, 2023

Esenyurt’ta Nazım Cihan isimli vatandaş, Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağan vatandaşların ve sandık görevlilerinin ilgi odağı oldu. pic.twitter.com/0Ue5gTWTUi — 61saat (@61saat) May 28, 2023

بينما استغل مواطن تركي الانتخابات في عرض الزواج على حبيبته أمام مركز الاقتراع، حيث أمسك بورقة تشبه ورقة الانتخابات عليها صورتهما ومكتوب عليها: «هل تقبلين الزواج بي؟».

وفي يده الأخرى حمل ختمًا مكتوب عليه «نعم»، وبمجرد خروج حبيبته منحها الورقة وطلب منها ختمها، ثم قدم لها خاتم الخطوبة.