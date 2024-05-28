القيعي: الأهلي عينه على ريال مدريد واستعادة لقب الأكثر تتويجا في العالم

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أكد عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي، أن المارد الأحمر يضع عينه على استعادة لقب الأكثر تتويجا بالعالم من ريال مدريد، مشيرا إلى أن من يقلل من إنجاز الأهلي «يائس بائس».

قال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة النادي:" الأهلي يكسر ويتحدى أرقامه".

أضاف عدلي القيعي:" الأهلي عينه على ريال مدريد، هذا هو الطموح، استعادة لقب الأكثر تتويجا في العالم".

تابع:" قديما كان يُقال الدوري هو البطولة، وحاليا دوري الأبطال، الأحلام الكبرى إما تتحقق بطريقة الأهلي أو تقضيها تماحيك".

أشار:" تحلم وتصدق وتأخذ بالأسباب من خلال منظومة وعمل مؤسسي يحول الأحلام إلى واقع العالم يرددها ويتحدث عنه".

واصل:" البديل هو الوهم بأنك تحقق وتنجح وتجادل وتصدق وتنام مبسوط وتقف محلك سر، وهذا أقصى درجات الضرر لأنك تخدع نفسك والأهلي لا يفعل ذلك".

شدد عدلي القيعي:" من يقلل من إنجاز الأهلي "يائس بائس"".

أتم عدلي القيعي:" كولر بإمكانه أن يتجاوز ما حققه جوزيه وموسيماني بالفوز بلقب دوري الأبطال أكثر من مرتين متتاليتين".