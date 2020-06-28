الجيش الجزائري يعلن مقتل عسكريين اثنين في انفجار لغم بولاية المدية

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أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اليوم الأحد مقتل عسكريين اثنين إثر انفجار لغم تقليدي بولاية المدية -90 كيلومترا جنوبي العاصمة-.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الرسمي اليوم ، إن ذلك جاء خلال عملية بحث وتمشيط نفذتها مفارز للجيش الجزائري أمس السبت بمنطقة واد الطكوك، ببلدة عين الدالية، بولاية المدية.

وأشارت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية اللازمة من قبل مفارز الجيش ومواصلة عمليات البحث والتمشيط لهذه المنطقة.

وأكد اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة أن الجيش سيواصل دون هوادة جهوده بكل حزم وإصرار في ملاحقة فلول المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.