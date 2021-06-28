بسنت حميدة تحطم الرقم المصري في العدو وتتأهل لأولمبياد طوكيو

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استطاعت بسنت حميدة لاعب المؤسسة العسكرية لألعاب القوى تأكيد تأهلها إلى منافسات طوكيو في سباق 200 م عدو ضمن منافسات البطولة التأهيلية والمقامة بالمركز الأولمبي في المعادي.

وحطمت بسنت الرقم المصري بزمن 22.8 ثانية لتؤكد تأهلها الأولمبي حيث إنها كانت ضمنت التأهل من التصنيف العالمي.

واستطاعت بسنت ديسمبر العام الماضي الدخول ضمن قائمة أفضل خمس لاعبات في إفريقيا في منافسات سباق 200 م عدو كما حققت بسنت المركز الثالث فى مسابقة 100 عدو وذلك في إعلان الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى لأفضل اللاعبات في عام 2020.

الجدير بالذكر أن بسنت حصلت في شهر سبتمبر الماضي على ذهبية لقاء كلادينو الدولي الذي أقيم فى دولة التشيك.