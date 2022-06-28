مستشار ألمانيا عقب قمة السبع: متفقون على أنه لا ينبغي لبوتين أن يكسب الحرب

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، عزم الدول التي شاركت في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى على التصدي لروسيا في حربها على أوكرانيا.

وفي ختام قمة المجموعة التي عقدت بقصر إلماو البافاري في جنوب ألمانيا، قال شولتس اليوم الثلاثاء: "نحن متفقون على أنه لا ينبغي (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن يكسب هذه الحرب".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "وسنستمر في رفع التكاليف الاقتصادية والسياسية بالنسبة للرئيس بوتين ونظام حكمه، ومن المهم أن نقف معا من أجل ذلك حتى على المدى الطويل وهو الأمر المهم بالتأكيد في هذا الشأن".

وتابع شولتس بالقول إن المجموعة عازمة أيضا على مواجهة "الرواية الروسية" التي تقول إن الغرب فقط هو الذي يدين الهجوم على أوكرانيا "وفيما عدا ذلك يتفرج العالم (دون تدخل) على ما تفعله روسيا بشكل فعلي".

وأشار المستشار إلى قرارات صدرت من أجل دعم أوكرانيا ومنها توفير مساعدات لدعم الميزانية بقيمة نحو 29 مليار دولار، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية لافتا إلى أن هناك قرارات صدرت بالفعل بخصوص هذه المساعدات التي قال إن إجمالي قيمتها يقدر بـ2.8 مليار دولار.

وتحدث شولتس عن حصول أوكرانيا على أسلحة، ونوه إلى اعتزام دول السبع والاتحاد الأوروبي التشاور بشأن إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال: "نحن بحاجة إلى خطة مارشال لأوكرانيا، ويجب أن يتم إعداد وتطوير هذه الخطة، وهذا ما عقدنا عليه العزم".