رئيسة وزراء السويد تؤكد أنها لا تزال تأمل في الانضمام للناتو رغم معارضة تركيا

أعربت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون عن تفاؤلها بحسم المعارضة التركية لانضمام بلادها وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال المحادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل قمة الحلف في مدريد هذا الأسبوع.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في مقر الحلف في بروكسل، قالت أندرسون إنها "تأمل بشدة في انتهاء المحادثات /بين السويد وفنلندا وتركيا/ بنجاح في المستقبل القريب قبل القمة"، في إشارة إلى القمة التي تبدأ غدا الثلاثاء.

وأكدت أندرسون التزام السويد بمكافحة الإرهاب، وهو سبب رئيسي لمعارضة تركيا.

وأضافت "نحن ملتزمون تماما بالقتال ضد الإرهابيين بكافة صورة وأشكاله، وكحلفاء سنكون ملتزمين تماما بسياسة الناتو لمكافحة الإرهاب".

وركزت رئيسة وزراء السويد على تشريع مرتقب لمكافحة الإرهاب سيدخل حيز التنفيذ في أول يوليو كبرهان على هذا الالتزام.

وأكدت أندرسون أن بلادها تصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية. وأضافت أن "السويد ليست ولن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين".

وقد عرقل أردوغان حتى الآن محاولتي السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف الناتو، واتهم البلدين بدعم المجموعات الإرهابية المحظورة في تركيا، مثل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وهي ميليشيا كردية في سوريا، إلا أن الدولتين ترفضان المزاعم التركية.

ويلتقى الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية مع الرئيس التركي في مدريد في اليوم الأول من قمة حلف الناتو، وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي في بروكسل إنه "لن يقدم أي وعود" قبيل الاجتماع.

وقال سولتنبرج إن محادثات مدريد "تستهدف تحقيق تقدم"، لكنه شدد على أنه "من المبكر للغاية تحديد نوع التقدم" الذي يمكن أن يتحقق قبيل القمة.