كتائب القسام تعرض مشاهدا مصورة لإسرائيلي أسير لديها في غزة لأول مرة

عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء، مشاهدا مصورة لأسير إسرائيلي محتجز لديها في غزة في سابقة هي الأولى من نوعها.



وأورد الموقع الإلكتروني للقسام مقطع فيديو مدته 40 ثانية جاء فيه "مشاهد للجندي في جيش الاحتلال هشام السيد في أسره لدى الكتائب" وظهر فيه يستلقي على سرير وموصول بجهاز التنفس الصناعي، وبجانبه بطاقة هويته الإسرائيلية.



وجاء عرض المشاهد بعد يوم من إعلان كتائب القسام عن تدهور صحة أحد أسرى إسرائيل لديها دون المزيد من التفاصيل بما في ذلك إن كان الأسير المريض عسكريا أو مدنيا.



وعقب ذلك أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بيانا حمل فيه حماس "المسؤولة عن أوضاع الأسرى المدنيين"، مؤكدا أن إسرائيل "ستواصل جهودها بوساطة مصرية لإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين".



وتحتجز القسام الجنديين الإسرائيليين شاؤول آرون وهدار جولدن فى غزة وكانت كتائب القسام قد أسرتهما في الحرب على القطاع التي اندلعت صيف 2014، بالإضافة إلى مواطنين يحملان الجنسية الإسرائيلية هما إبراهام منجستو وهاشم بدوي السيد ، الأول إثيوبي والثاني عربي دخلا غزة بعد عام 2014 في وقتين مختلفين في ظروف غير واضحة.