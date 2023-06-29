أمريكا تدرس حظر تصدير بعض الرقائق وسط مخاوف من المزيد من القيود على نيفيديا

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض قيود جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، الأمر الذي يحتمل أن يضيف إلى قائمة تكنولوجيا أشباه الموصلات المحظورة من شركتي "نيفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسيز" وغيرهما من الشركات الأمريكية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة الأمريكية قد تحظر شحنات من الرقائق من "نيفيديا" وشركات أخرى لعملاء في الصين بحلول الشهر المقبل.

وأضافت "وول ستريت جورنال"، أن مثل هذا الإجراء سيكون جزءا من القواعد النهائية التي تقنن وتوسع إجراءات ضوابط التصدير، التي تم إعلانها في أكتوبر.

واتخذت "نيفيديا"، التي تنتج رقائق الرسومات جرافيك التي تدفع التكنولوجيا التي تشغل برنامج "تشات جي بي تي" الخاص بشركة "أوبن إيه آي" و "بارد تشاتبوتس" الذي أنتجته "ألفابت"، رد فعل على قيود الحكومة عن طريق عمل نسخة من رقائق الذكاء الاصطناعي لصالح السوق الصينية، وأطلقت عليها اسم "إيه 800".

وجاء أداؤها في البداية دون المعيار الذي وضعته وزارة التجارة.