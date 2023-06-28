سويسرا تتمسك برفضها إرسال دبابات إلى أوكرانيا

تمسكت الحكومة السويسرية بموقفها الرافض لطلب من شركة الأسلحة السويسرية "رواج"، التي كانت تخطط لبيع دباباتها الـ 96 من طراز ليوبارد 1 لألمانيا.



واتخذت برن اليوم الأربعاء القرار النهائي بحظر بيع الدبابات القتالية، التي كان سيتم إصلاحها في ألمانيا ثم إرسالها إلى أوكرانيا.



وبررت الحكومة السويسرية قرارها بناء على سياسة الحياد التي تنتهجها البلاد وقانون المواد الحربية، مما يعني أنه لا يمكن إرسال أي مواد حربية إلى الدول التي تخوض نزاعا مسلحا.



وذكرت برن أن هذا سيتم تطبيقه بغض النظر عما إذا كانت إحدى الدول، مثل أوكرانيا، تم الهجوم عليها وتريد الدفاع عن نفسها. ولنفس السبب، ترفض برن أيضا السماح لنقل ذخيرة الدبابات السويسرية لأوكرانيا.



يشار إلى أن ليوبارد 1 هي أول دبابة قتالية تم صنعها من أجل القوات المسلحة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية. وأخرجها الجيش الألماني من الخدمة قبل 20 عاما.



واشترت "رواج" الدبابات في إيطاليا قبل سنوات وخزنتها هناك. وخططت شركة الأسلحة السويسرية لتصديرها أو استخدامها كقطع غيار.