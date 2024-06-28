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ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 10.352 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي بالقطاع المصرفي سجل 2.570 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.197 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه.

أضاف أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.372 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت أشباه النقود 7.781 تريليون جنيه، مقابل 6.507 تريليون جنيه.