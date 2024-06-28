وزارة العمل: المنصة الإلكترونية لخدمات العمالة غير المنتظمة تغطي كل المحافظات خلال شهرين

قالت الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن إطلاق المرحلة التجريبية للمنصة الإلكترونية لخدمات العمالة غير المنتظمة في محافظتي أسيوط والمنيا، يأتي في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «اليوم» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الجمعة، أن المنصة تسهم في ضبط وتحقيق الشفافية في الإجراءات، من خلال الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، موضحة أن ذلك من شأنه أن يساعد على القضاء على الفساد وضمان دقة وسرعة البيانات المسجلة.

ونوهت إلى أن المنصة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى في العطلات الرسمي، مضيفة أن المخطط يستهدف إطلاق المنصة في جميع محافظات الجمهورية خلال الشهرين المقبلين، موضحة أنه سيتم إطلاقها في محافظتين أسبوعيًا.

وذكرت أن المنصة توفر معلومات مهمة لصناع القرار، سوف تساعدهم في وضع خطط وبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، وتوفير فرص عمل للعمالة غير المنتظمة، من خلال تحديد أماكن العمل والمهن المطلوبة، وتوفير برامج تدريبية مناسبة.

وأشارت إلى أن المنصة حققت 90% من أهدافها في المحافظات التي تم إطلاقها فيها في المرحلة الأولى «الإسكندرية، الجيزة، بورسعيد»، موضحة أنها سهلت على الشركات إجراءات تسجيل عمالها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الانتقال بين المحافظات.