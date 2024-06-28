توفي شاب يُدعى عبدالله جمال، البالغ من العمر 16 عامًا، من قرية نعيم في بني سويف، إثر سقوطه من أحد القطارات بمحطة سكك حديد بني سويف، اليوم الجمعة.

وتم استدعاء سيارات الإسعاف على الفور لنقل جثته إلى المستشفى، حيث تحولت الجثة إلى أشلاء بسبب الحادث المأساوي.

وفور تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بالحادث، تم التحرك السريع للموقع بواسطة قوات الأمن وسيارات الإسعاف، ونقل الجثة إلى المستشفى القريب لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون.

وتحرر محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات والإجراءات القانونية المطلوبة، فيما يواصل رجال الأمن تأمين موقع الحادث وفتح تحقيق في أسباب وملابسات الحادث الأليم.