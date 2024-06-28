 الكابينت الإسرائيلي يصادق على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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الكابينت الإسرائيلي يصادق على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية

وكالات
نشر في: الجمعة 28 يونيو 2024 - 10:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يونيو 2024 - 10:09 ص

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشئون السياسية والأمنية (الكابينت)، أمس، على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.

جاء ذلك بحسب ما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في بيان، ذكر فيه أن هذه القرارات تأتي "في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة، ومذكرات الاعتقال ضد كبار المسئولين الإسرائيليين والضغط الذي تمارسه من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية من قبل مختلف الدول"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

والبؤر الاستيطانية الخمسة "تقع في مواقع استراتيجية" في الضفة الغربية، وهي "أفيتار" المقامة على أراضي نابلس، و"سادي إفرايم" و"غفعات أساف" المقامة على أراضي رام الله والبيرة، و"حالتس" على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية "أدوريم" المقامة على أراضي الخليل، بالإضافة إلى "طرح مناقصات بناء استيطاني، ودعوة مديرية التخطيط العليا للاجتماع والمصادقة على خطط بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة".

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