صناع الخير توزع 160 نظارة طبية لأهالي قرية الخرطوم بالبحيرة

‎تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية، أعمالها فى إطار مبادرة الرئيس «حياة كريمة» بإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، بالقرى والمحافظات التى تم تحديدها لإطلاق المبادرة للعمل بها.



‎صرح الدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه تم توزيع 160 نظارة طبية للأهالى الذين تم توقيع الكشف الطبى عليهم خلال قافلة العيون التى تم إطلاقها بقرية الخرطوم التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور أسامة داود رئيس مجلس مدينة بدر.



‎وأضاف عبدالجليل، أنه جار الآن فحص الحالات التى تستدعى تدخلا جراحيا تمهيدا لإجراء العمليات بعد التأكيد من استحقاقها، مشيرا إلى أن العمليات الجراحية مجانية بالكامل ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة» والتى تشهد إقبالا كبيرا من الأهالى بالمحافظات والقرى والنجوع.



‎وأشار عبدالجليل، إلى أن تعاون مؤسسات الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى مع مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ المبادرات الرئاسية خطوة كبيرة نحو تفعيل «الإصلاح الصحى» والذى يهدف لتطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية مجانية لغير القادرين فى كل محافظات مصر.