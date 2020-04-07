 «مصر للطيران» تسير 32 رحلة اليوم لنقل 2500 راكب - بوابة الشروق
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«مصر للطيران» تسير 32 رحلة اليوم لنقل 2500 راكب

القاهرة - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 10:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 10:59 ص

تسير شركة (مصر للطيران)، اليوم الثلاثاء، 32 رحلة دولية منتظمة واستثنائية وداخلية؛ لنقل حوالي 2500 راكب بخلاف رحلات الشحن الجوي.

وذكر بيان للشركة، أنه سيتم تسيير رحلات دولية بواقع رحلتين الي (دبي) و(أبوظبي) ورحلة إلى كل من (لندن وأثينا وباريس وروما وفرانكفورت وميلانو وبودابيست والمنامة والخرطوم وبيروت ودار السلام وجوانزو وأديس أبابا وواشنطن)، ورحلات استثنائية بواقع 3 رحلات إلى جدة، ورحلتين إلى الرياض والكويت، ورحلة واحدة إلى كل من (مسقط والمدينة المنورة والدمام والقصيم وإسطنبول)، ورحلة داخلية واحدة لكل من شرم الشيخ والغردقة.

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