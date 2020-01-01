دفن جثمان «طبيب الغلابة» محمد مشالي وإقامة صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم في البحيرة

أعلن وليد مشالي نجل الدكتور الراحل محمد مشالي المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الغلابة»، دفن جثمان والده وإقامة صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر بمحافظة البحيرة.



وتوفي الدكتور محمد مشالي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر 76 عامًا؛ إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

انتقل الي رحمة اللة تعالي والدى الدكتور محمد عبدالغفار مشالى و الدفنة بعد صلاة الظهر بالبحيرة تم النشر بواسطة ‏‎Waleed Mashaly‎‏ في الاثنين، ٢٧ يوليو ٢٠٢٠

الدكتور محمد عبد الغفار مشالي من مواليد محافظة البحيرة عام 1944 لأب يعمل مدرس، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.

تخرج مشالي من كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد (عمرو وهيثم ووليد) تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة.

ظل الراحل لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته لا تزيد عن 5 جنيهات، وزادت أخيرا لتصل إلى 10 جنيهات، وكثيرا ما يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء، بل ويشتري لهم العلاج في كثير من الأحيان.

وتقديرا لجهوده أطلقت محافظة الغربية اسمه على أحد شوارع مدينة طنطا؛ بعد أن طالب سكان المحافظة بتكريمه.